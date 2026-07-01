Уйти по-хорватски

Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Велимиром Перасовичем после пяти лет работы. Контракт специалиста был рассчитан по схеме «1+1», однако он решил не активировать опцию продления и покинул команду по окончании сезона. По словам президента клуба Евгения Богачева, господин Перасович принял решение сделать паузу в карьере из-за усталости и семейных обстоятельств. За время работы хорватского специалиста УНИКС впервые в истории стал победителем регулярного чемпионата лиги, а также дважды становился вице-чемпионом и дважды — бронзовым призером. Новым главным тренером назначен его ассистент Милан Каракаш, с которым клуб продолжит работу в сезоне 2026/27.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Велимир Перасович во время матча между командами УНИКС и «Зенит» в 2024 году

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Велимир Перасович во время матча между командами УНИКС и «Зенит» в 2024 году

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил о расставании с главным тренером Велимиром Перасовичем. Хорватский специалист, проработавший в команде пять лет, покинул ее по завершении сезона-2025/26. Итогом последнего года тренера в УНИКСе стали серебряные медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России — в финальной серии казанцы уступили ЦСКА.

Контракт специалиста был рассчитан по схеме «1+1», однако тренер решил не активировать второй год соглашения. Президент клуба Евгений Богачев рассказал «Матч ТВ», что тренер хочет отдохнуть от баскетбола и провести время с семьей.

«Наверное, сильно устал, и внук у него родился, и сыновьями надо заниматься. Но, может быть, у него и будет какое-то предложение из Евролиги: в детали я не вникал. Мы благодарим Велимира Перасовича за годы интересного сотрудничества. Тренер он строгий, но, как говорится, тяжело в учении — легко в бою. Результат был. А вот за пределами площадки Велимир, кстати, очень добрый, мягкий человек», — отметил Евгений Богачев.

61-летний тренер возглавлял УНИКС с 2021 по 2026 год. За это время под его руководством казанцы впервые в истории клуба завоевали золотые медали Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23, а также дважды становились вице-чемпионами (2024, 2026) и дважды — бронзовыми призерами (2022, 2025). Под его руководством команда одерживала победы над «Реалом» и «Барселоной» в Евролиге.

До прихода в УНИКС Велимир Перасович с 1985 по 2003 год выступал как баскетболист за клубы в Югославии и Испании, среди которых «Таугрес» и «Фуэнлабрада». В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером Олимпийских игр в Барселоне 1992 года. С 2003 года начал тренерскую карьеру, возглавлял команды в Хорватии, Испании, Турции, а также национальную сборную своей родной страны.

Новым главным тренером УНИКСа назначен 45-летний хорватский специалист Милан Каракаш. Контракт с новым главным тренером рассчитан на сезон 2026/27 с опцией продления еще на один год. Последние пять лет он работал ассистентом Велимира Перасовича, вместе с которым пришел в Казань.

Влас Северин