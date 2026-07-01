Российская армия поразила цех по производству двигателей для ракет «Нептун»

Российские вооруженные силы атаковали цех по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун» на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

К удару привлекли оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Атаке также подверглись площадки подготовки и запуска беспилотников дальнего действия в 148 районах в зоне спецоперации.

Кроме того, российские силы ПВО за сутки сбили семь управляемых авиабомб, оперативно-тактическую ракету большой дальности и 602 беспилотника самолетного типа.