Армения готова продолжать диалог с Россией

Ереван настроен продолжать диалог с Москвой и развивать двусторонние отношения. Об этом заявил на брифинге заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мнацакан Сафарян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Мнацакан Сафарян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы заинтересованы в диалоге, заинтересованы в продолжении наших отношений, и в ближайшее время будут контакты»,— сказал господин Сафарян (цитата по ТАСС). Вскоре после этих заявлений премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Никол Пашинян созвонились.

Отношения России и Армении обострились из-за стремления Еревана к вступлению в Евросоюз, будучи членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Руководители стран ЕАЭС призывали Армению вынести вопрос о евроинтеграции на референдум. Мнацакан Сафарян заявил, что Ереван принял это предложение к сведению.