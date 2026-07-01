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Армения готова продолжать диалог с Россией

Ереван настроен продолжать диалог с Москвой и развивать двусторонние отношения. Об этом заявил на брифинге заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.

Мнацакан Сафарян

Мнацакан Сафарян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Мнацакан Сафарян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы заинтересованы в диалоге, заинтересованы в продолжении наших отношений, и в ближайшее время будут контакты»,— сказал господин Сафарян (цитата по ТАСС). Вскоре после этих заявлений премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Никол Пашинян созвонились.

Отношения России и Армении обострились из-за стремления Еревана к вступлению в Евросоюз, будучи членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Руководители стран ЕАЭС призывали Армению вынести вопрос о евроинтеграции на референдум. Мнацакан Сафарян заявил, что Ереван принял это предложение к сведению.

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