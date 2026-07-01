Орловский производитель цеолитов вышел из банкротства с долгом на почти 90 млн

Арбитражный суд Орловской области прекратил дело о банкротстве крупного местного производителя цеолитов ОАО «Промцеолит» и завершил тем самым конкурсное производство в отношении компании. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Причиной решения послужило то, что один из совладельцев компании — ООО «Сокол 7500» — погасил долги «Промцеолита» на 89,7 млн руб. перед ФНС и контрагентом предприятия ООО «Цеотрейдресурс» медиамагната Арама Габрелянова (основатель издания Lifenews, совладелец Telegram-каналов Mash и Baza). Изначально с таким намерением выступал экс-соучредитель предприятия Александр Казаченко, но «Сокол 7500» погасил долги за него. Таким образом требования кредиторов компании были удовлетворены в полном объеме.

По данным Rusprofile, в РФ зарегистрирована только одна компания с названием ООО «Сокол 7500». Она зарегистрирована в Чите в 2021 году для предоставления услуг в других областях добычи полезных ископаемых. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владелец и гендиректор — Федор Крестьянинов. В 2025 году выручка общества сократилась на 83% до 19 млн руб., чистый убыток увеличился на 3% до 55 млн руб.

В суде отметили, что в процессе банкротства у «Цеотрейдресурс» возникли новые требования к должнику на 8,3 млн руб. Суть их образования при этом не раскрывалась. «Сокол 7500» согласился погасить и эту задолженность. При этом структура господина Габрелянова заявляла о наличии еще одного долга «Промцеолита» на 20,1 млн руб. (из которых 14,4 млн руб. — индексация основного долга, а оставшаяся сумма — мораторные проценты) и возражала против завершения банкротства компании.

«Прекращение производства по делу о банкротстве не лишает кредиторов, на требования которых в процедуре банкротства подлежали начислению мораторные проценты, предъявить свои требования к должнику в общем порядке вне рамок дела о банкротстве»,— добавили в арбитраже.

Там также отметили, что в ходе конкурсного производства имущество «Промцеолита» оценили в 61,2 млн руб., товарно-материальные ценности (сырье, материалы) — в 8,3 млн руб. В том числе речь идет о 2,8 тыс. куб. м цеолитосодержащего сырья, в результате переработки которого можно получить 2,6 тыс. т готовой продукции. Контрагенты должника выражали готовность купить ее за 26 млн руб. Кроме того, «Сокол 7500» заявил о намерении финансировать «Промцеолит» и после прекращения банкротства.

В ноябре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что суд отказал предприятию во введении в его отношении процедуры финансового оздоровления и утверждения мирового соглашения с ООО «Цеотрейдресурс» и обанкротил компанию. Компания подала банкротный иск к «Промцеолиту» осенью 2024 года из-за задолженности в 89,3 млн руб. Основной долг составил 54,1 млн руб., еще 32,5 млн руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами.

Задолженность возникла по агентскому договору об оказании маркетинговых услуг, который стороны заключили в 2013 году. Заявление о взыскании 111,9 млн руб. «Цеотрейдресурс» подал в 2021 году, спустя два года Арбитражный суд Москвы его частично удовлетворил, назначив к выплате 90,2 млн руб. (70,63 млн руб. долга и 19,52 млн руб. процентов).

«Промцеолит» — крупный производитель цеолитов, родственных силикатам минералов, которые могут отдавать и поглощать различные вещества в зависимости от температуры и влажности и применяются в различных отраслях — от изготовления наполнителей для кошачьего туалета до атомной энергетики. Партнер «Промцеолита» ОАО «Мелор» добывает их на Хотынецком месторождении, а само предприятие занимается переработкой. ОАО зарегистрировано в Хотынецком районе Орловской области в 2001 году. Основной вид деятельности — производство гранул и порошков из природного камня. Уставный капитал — 1,2 млн руб. Актуальные учредители не раскрываются. До 2021 года им выступало столичное АО ПГ «Алсико», которым до 2022 года владели Александр Казаченко и Валерий Багдасаров (сейчас учредители также не раскрываются). В 2025-м выручка «Промцеолита» увеличилась на 9% до 197 млн руб., чистая прибыль упала на 48% до 14 млн руб.