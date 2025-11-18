Орловского производитетеля цеолитов обанкротили из-за долга на почти 90 млн
Арбитражный суд Орловской области признал банкротом крупного местного производителя цеолитов ОАО «Промцеолит» и ввел в его отношении конкурсное производство на шесть месяцев. Исполнять обязанности конкурсного управляющего будет временный управляющий Евгений Михайлов. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Суд также отказал должнику во введении в его отношении процедуры финансового оздоровления и утверждения мирового соглашения с контрагентом ООО «Цеотрейдресурс» медиамагната Арама Габрелянова. Компания подала банкротный иск к «Промцеолиту» осенью 2024 года из-за задолженности в 89,3 млн руб. Основной долг составил 54,1 млн руб., еще 32,5 млн руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами.
Задолженность возникла по агентскому договору об оказании маркетинговых услуг, который стороны заключили в 2013 году. Заявление о взыскании 111,9 млн руб. «Цеотрейдресурс» подал в 2021 году, спустя два года Арбитражный суд Москвы его частично удовлетворил, назначив к выплате 90,2 млн руб. (70,63 млн руб. долга и 19,52 млн руб. процентов).
«Промцеолит» — крупный производитель цеолитов, родственных силикатам минералов, которые могут отдавать и поглощать различные вещества в зависимости от температуры и влажности и применяются в различных отраслях — от изготовления наполнителей для кошачьего туалета до атомной энергетики. Партнер «Промцеолита» ОАО «Мелор» добывает их на Хотынецком месторождении, а само предприятие занимается переработкой.
Подробнее о банкротстве компании — в материале «Ъ-Черноземье» «Докопались до банкротства».