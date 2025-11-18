Орловского производитетеля цеолитов обанкротили из-за долга на почти 90 млн

Арбитражный суд Орловской области признал банкротом крупного местного производителя цеолитов ОАО «Промцеолит» и ввел в его отношении конкурсное производство на шесть месяцев. Исполнять обязанности конкурсного управляющего будет временный управляющий Евгений Михайлов. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Суд также отказал должнику во введении в его отношении процедуры финансового оздоровления и утверждения мирового соглашения с контрагентом ООО «Цеотрейдресурс» медиамагната Арама Габрелянова. Компания подала банкротный иск к «Промцеолиту» осенью 2024 года из-за задолженности в 89,3 млн руб. Основной долг составил 54,1 млн руб., еще 32,5 млн руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами.

Задолженность возникла по агентскому договору об оказании маркетинговых услуг, который стороны заключили в 2013 году. Заявление о взыскании 111,9 млн руб. «Цеотрейдресурс» подал в 2021 году, спустя два года Арбитражный суд Москвы его частично удовлетворил, назначив к выплате 90,2 млн руб. (70,63 млн руб. долга и 19,52 млн руб. процентов).

«Промцеолит» — крупный производитель цеолитов, родственных силикатам минералов, которые могут отдавать и поглощать различные вещества в зависимости от температуры и влажности и применяются в различных отраслях — от изготовления наполнителей для кошачьего туалета до атомной энергетики. Партнер «Промцеолита» ОАО «Мелор» добывает их на Хотынецком месторождении, а само предприятие занимается переработкой.

Егор Якимов