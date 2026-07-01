Мэрия Кургана поможет пострадавшим при пожаре в микрорайоне Увал

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил главе регионального центра Антону Науменко лично контролировать вопросы оказания помощи жителям, пострадавшим при пожаре в доме в микрорайоне Увал. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Администрации необходимо заняться вопросами расселения горожан, восстановления их документов и оказания материальной помощи. На данный момент в пункте временного размещения на базе общежития Курганского государственного колледжа находятся три семьи в составе семи человек. Остальные пострадавшие из одноэтажного многоквартирного дома на улице Миронова остановились у родственников. Гражданам, у которых сгорело единственное жилье, предложат маневренный жилфонд. Материальную помощь перечислят после приема документов от горожан.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в ночь на 30 июня в доме в микрорайоне Увал произошел пожар. При тушении были обнаружены тела местного жителя и жительницы. Предварительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Виталина Ярховска