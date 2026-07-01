Прирост наличных денег в обращении увеличился на 18% за месяц

Составлено ИИ-Ассистентъ

Увеличение спроса на наличные деньги не является новой тенденцией для российской экономики. Банк России ранее отмечал, что россияне стали чаще снимать наличные из-за перебоев с интернетом, налоговых изменений и стремления населения иметь запас средств для оплаты, не зависящей от цифровой инфраструктуры. Кроме того, рост объема наличных связывают с усилением борьбы банков с мошенничеством, что провоцирует недовольство потребителей, а также с увеличением налоговой нагрузки на малый и средний бизнес.

По данным Банка России, в 2023 году прирост наличных в обращении составил 2 трлн руб. В марте 2026 года объем наличных в обращении достиг 19,18 трлн руб., увеличившись на 8,4% год к году. В целом объем циркуляции наличных евро в мире в 2021 году превышал €1,5 трлн, а объем обращения за пределами еврозоны составлял от 30% до 50%.

В спокойные периоды наличная масса увеличивается на 60–120 млрд руб. в месяц, но случались скачки спроса, как, например, во время пандемии COVID-19 в 2020 году (+2,5 трлн руб.) и в 2022 году (+2,3 трлн руб.) на фоне начала СВО и частичной мобилизации. В 2024 году Банк России прогнозировал замедление прироста наличных в обращении до 1,2–1,6 трлн руб. Отчасти это связано с сезонным сокращением в январе, которое наблюдалось и в других годах. Снижение темпов роста объема наличности у населения отмечалось и в Башкирии в 2024 году, где оборот вырос на 2% против 14,2% в 2023 году. Несмотря на изменения в структуре денежной массы, Центробанк заявляет, что это не создает дополнительного спроса на товары и услуги.