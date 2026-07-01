Котлеты в «Михайловском» в Астрахани делали с яйцами неизвестного происхождения

С 26 по 28 июня Россельхознадзор провел проверки в связи с информацией СМИ о вспышке сальмонеллеза среди астраханцев. Причиной назывались рыбные котлеты, приобретенные в гастрономе «Михайловский» в Астрахани, сообщили в межрегиональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Во время анализа систем «Меркурий» и «Цербер» установлено, что в рыбном цеху, где производились котлеты, отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на куриное яйцо. Происхождение, качество и безопасность продукта установить невозможно.

Производственные документы на рыбные котлеты не оформлялись. Прослеживаемость продукции отсутствует. Также не найдено сведений о лабораторных исследованиях поступившей рыбы на сальмонеллез.

29 июня информация о нарушениях и поставщиках сырья отправлена в региональный Роспотребнадзор и СУ СКР. Материалы направлены в прокуратуру для проверки поставщиков кулинарии «Михайловский».

Согласно вчерашним данным, количество зараженных сальмонеллезом возросло до 34 человек. Ранее одна астраханка умерла. Первые обращения в инфекционную больницу начали поступать с 24 июня.

Нина Шевченко