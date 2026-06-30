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В Астрахани сальмонеллез нашли уже у 34 человек

В Астрахани число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез достигло 34 человек. Одна женщина скончалась. Об этом пишут РИА-новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Фото: Яндекс Карты

Фото: Яндекс Карты

Предполагаемым источником инфекции стали рыбные котлеты одного из предприятий общепита. Первые обращения в больницу с симптомами заболевания начали поступать с 24 июня.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура области поставила ход расследования на контроль.

Никита Маркелов