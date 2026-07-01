CNBC: компании возвращают уволенных из-за ИИ сотрудников
Крупные компании, которые в последние годы активно сокращали сотрудников из-за внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ), начали пересматривать эти решения. Как сообщает CNBC, некоторые работодатели уже начали возвращать уволенных, а многие компании полагают, что бум ИИ не продержится долго.
29 июня компания Ford Motor снова нанимает сотни квалифицированных инженеров для решения проблем с качеством, с которыми не справились алгоритмы ИИ. «Искусственный интеллект — потрясающий инструмент, но он полностью зависит от качества данных, на которых обучался»,— отметил вице-президент Ford Motor Чарльз Пун.
Кадровую политику пересмотрел и один из крупнейших банков Австралии — Commonwealth Bank of Australia. В прошлом году банк сократил несколько десятков сотрудников отдела обслуживания клиентов и заменил их голосовым ИИ-помощником. Однако система не справилась с работой, а число жалоб клиентов заметно выросло. В банке признали, что «не продумали все возможные нюансы» своей политики в отношении ИИ.
Аналогичные выводы сделали в IBM. Приложения на базе ИИ, заменившие часть сотрудников кадровой службы, успешно обрабатывали около 94% запросов и задач. Но в числе оставшихся 6% были слишком сложные для ИИ проблемы, в том числе вопросы этического характера. В результате компания объявила о планах увеличить втрое наем сотрудников во всех подразделениях в США в 2026 году.
По данным исследования Orgvue, 39% руководителей компаний сократили сотрудников из-за внедрения ИИ. Но 55% из них уже признают, что это было ошибочное решение.
Активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-процессы в последнее время связывалось с массовыми сокращениями: так, за первые три месяца 2026 года в мировом технологическом секторе было сокращено почти 80 тыс. рабочих мест из-за ИИ и автоматизации. По оценке Goldman Sachs, генеративный ИИ может автоматизировать до 300 млн рабочих мест по всему миру. Компании, такие как IBM, ранее заявляли о планах по замещению значительной части сотрудников ИИ, но теперь пересматривают свой подход.
Однако скептики предупреждали, что реальное влияние ИИ на производительность станет ясно не сразу. Более того, внедрение ИИ может требовать больших финансовых затрат, чем ожидалось, и не всегда экономически выгодно заменять человеческий труд там, где требуются креативность, эмпатия или стратегическое мышление. ИИ также поднимает этические вопросы, связанные с хранением данных и ответственностью за критические решения. Некоторые эксперты подчеркивают, что человеческий фактор остается приоритетным, и ИИ должен служить инструментом для повышения производительности, а не полной заменой сотрудников.