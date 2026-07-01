CNBC: компании возвращают уволенных из-за ИИ сотрудников

Крупные компании, которые в последние годы активно сокращали сотрудников из-за внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ), начали пересматривать эти решения. Как сообщает CNBC, некоторые работодатели уже начали возвращать уволенных, а многие компании полагают, что бум ИИ не продержится долго.

29 июня компания Ford Motor снова нанимает сотни квалифицированных инженеров для решения проблем с качеством, с которыми не справились алгоритмы ИИ. «Искусственный интеллект — потрясающий инструмент, но он полностью зависит от качества данных, на которых обучался»,— отметил вице-президент Ford Motor Чарльз Пун.

Кадровую политику пересмотрел и один из крупнейших банков Австралии — Commonwealth Bank of Australia. В прошлом году банк сократил несколько десятков сотрудников отдела обслуживания клиентов и заменил их голосовым ИИ-помощником. Однако система не справилась с работой, а число жалоб клиентов заметно выросло. В банке признали, что «не продумали все возможные нюансы» своей политики в отношении ИИ.

Аналогичные выводы сделали в IBM. Приложения на базе ИИ, заменившие часть сотрудников кадровой службы, успешно обрабатывали около 94% запросов и задач. Но в числе оставшихся 6% были слишком сложные для ИИ проблемы, в том числе вопросы этического характера. В результате компания объявила о планах увеличить втрое наем сотрудников во всех подразделениях в США в 2026 году.

По данным исследования Orgvue, 39% руководителей компаний сократили сотрудников из-за внедрения ИИ. Но 55% из них уже признают, что это было ошибочное решение.

Алена Миклашевская