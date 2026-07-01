Президент США Дональд Трамп представил обязательный ежегодный отчет о своих доходах, из которого стало известно, что в 2025 году только на криптовалютах он заработал около $1,2 млрд. Публикация данных вызвала оживленный отклик в международной прессе, особенно с учетом того, что Дональд Трамп активно продвигает инициативы по либерализации криптовалютной отрасли.

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Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

The Guardian (Лондон, Великобритания) Трамп загреб в 2025 году более $1 млрд от криптовалютного бизнеса В начале 2025 года Трамп объявил, что хочет сделать США «криптостолицей мира». Многие криптокомпании, в которые вложился президент, были простыми стартапами, когда он приносил присягу при вступлении на этот пост. Но теперь доходы от них затмили доходы его обширного портфеля недвижимости, который собирался десятилетиями. Этот рост обеспечивают инвесторы-миллиардеры и принимаемые Трампом меры, направленные на то, чтобы не допустить ужесточение федерального регулирования в этой индустрии.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Прибыльная кампания Трампа: беспрецедентная в истории президентства Никогда прежде в американской истории не было ничего подобного. После своего возвращения на пост президент Дональд Трамп за первый год правления получил около $1,2 млрд доходов от криптовалютных компаний, которые непосредственно выиграли от его действий на посту президента. На протяжении всей истории американские президенты старались дистанцироваться от корпоративных связей, которые могли бы привести к конфликтам (интересов.— “Ъ”). Господин Трамп и его семья поступили прямо противоположным образом, создав новые бизнес-проекты, которые получают прибыль от действий, предпринятых господином Трампом после его возвращения в Белый дом. После переизбрания семья Трампа не стесняется своей агрессивной погони за прибылью.

Le Figaro (Париж, Франция) В 2025 году Дональд Трамп заработал на криптовалютах около $1,2 млрд Бывшего девелопера (Дональда Трампа.— “Ъ”) регулярно обвиняют в конфликте интересов, в частности в инвестировании в криптовалютную индустрию. После своей инаугурации он совершал многочисленные шаги по дерегулированию сектора, что привело к резкому росту цен на (криптовалютные.— “Ъ”) активы. Помимо дохода, получаемого от самой криптовалюты, Дональд Трамп также заработал миллионы долларов на акциях нескольких публичных компаний, работающих с криптовалютами, таких как биржа Coinbase. Активы Дональда Трампа находятся в трасте, управляемом его сыном Дональдом-младшим. Однако устав траста предусматривает возможность его роспуска в любое время, а это значит, что миллиардер может вернуть контроль над ним сразу после окончания своего второго срока.

India Today (Нойда, Индия) В 2025 году Трамп заработал более $1,2 млрд на криптовалютных проектах Закон 1978 года обязывает президента и вице-президента Соединенных Штатов декларировать свои доходы и активы. Нынешнее раскрытие информации подчеркивает, как криптовалюта изменила доходы президента США. Вступив в должность на второй срок, Трамп начал внедрять политику и инициативы, которые считались выгодными для отрасли. Подобные действия регулярно приводили к обвинениям в конфликте интересов. Деятельность Трампа в криптовалютном секторе является главной причиной почти трехкратного роста его личного состояния, которое, по данным Forbes, с 2024 по 2026 год увеличилось с $2,3 млрд до $6,5 млрд. «Ни президент, ни его семья никогда не вступали и никогда не будут вступать в конфликт интересов. Президент Трамп с гордостью превратил Соединенные Штаты в криптостолицу мира посредством исполнительных указов,— заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.— Все действия президента Трампа и его администрации совершаются в интересах американского народа, и любые так называемые журналисты, продвигающие обратное, повторяют тот же самый, избитый, ложный нарратив, который демократы и традиционные СМИ продвигают уже десять лет».

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик