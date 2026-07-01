Штормовое предупреждение объявили в Воронежской области из-за сильной жары

Воронежский гидрометцентр распространил штормовое предупреждение в связи с ожидающейся сильной жарой. В дневное время 2, 3 и 4 июля местами по региону максимальная температура воздуха может достигать +35°C. Информацию продублировало областное МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют в жаркую погоду надевать одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить больше воды, а также по возможности держаться в тени.

«На территории области повышаются риски возникновения лесных и других видов ландшафтных пожаров, перехода огня на дома, хозяйственные постройки и другие объекты. Возможны задымления трасс федерального и местного значения»,— отметили в региональном МЧС.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Железнодорожном и Левобережном районах Воронежа в период с 22:00 пятницы, 3 июля, до 6:00 воскресенья, 5 июля, будет отключено водоснабжение. Это потребуется в связи с завершением работ по реконструкции Остужевской развязки. Глава городской администрации попросил жителей Воронежа «заранее набрать воды».

Денис Данилов