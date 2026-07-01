На трассе Донецк — Мариуполь обрушился мост после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Володарскому району Донецкой народной республики (ДНР). При атаке частично обрушился автомобильный мост на трассе между Донецком и Мариуполем, сообщил ТАСС глава округа Константин Зинченко.

По словам господина Зинченко, произошло обрушение пролета. В районе ЧП будет организован объезд. Как уточняет агентство, речь идет о мосте через реку Калка в Володарском районе ДНР.

В ночь на 29 июня под удар беспилотников ВСУ попал мост в Новоазовске на юге республики, он частично разрушен. Мост относится к трассе «Новороссия» и важен для связи различных частей Новоазовска.