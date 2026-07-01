На трассе Донецк — Мариуполь обрушился мост после атаки ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Володарскому району Донецкой народной республики (ДНР). При атаке частично обрушился автомобильный мост на трассе между Донецком и Мариуполем, сообщил ТАСС глава округа Константин Зинченко.
По словам господина Зинченко, произошло обрушение пролета. В районе ЧП будет организован объезд. Как уточняет агентство, речь идет о мосте через реку Калка в Володарском районе ДНР.
В ночь на 29 июня под удар беспилотников ВСУ попал мост в Новоазовске на юге республики, он частично разрушен. Мост относится к трассе «Новороссия» и важен для связи различных частей Новоазовска.
Атаки на мосты, как и на другие объекты гражданской инфраструктуры, являются частью широкой стратегии Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Донецкой Народной Республике (ДНР) и на прилегающих территориях ВСУ неоднократно атаковали гражданскую инфраструктуру, в том числе объекты энергетики, жилые дома, торговые павильоны и другие сооружения. Эти действия приводят к разрушениям, жертвам среди мирного населения и нарушению жизнеобеспечения.
Подобные атаки ранее происходили не только в ДНР, но и в других регионах, таких как Курская и Херсонская области. Например, в Курской области был разрушен автомобильный мост через реку Сейм, а в Херсонской области были повреждены мосты, соединяющие Геническ с Арабатской стрелкой, и мост в районе Чонгара, что неоднократно приводило к перекрытию движения и необходимости использования альтернативных маршрутов. Такие удары часто направлены на нарушение логистики и транспортного сообщения.