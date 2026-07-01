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«Вот где настоящая дружба народов»

Павел Шинский — о пломбире

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Городок Пломбьер-ле-Бен на Востоке Франции, в департаменте Вогезы, известен горячими источниками, римскими термами и приватной встрече Наполеона III с премьер-министром Пьемонта и Сардинии графом Кавуром, на которой политики заключили тайный союз против Англии. Было это в 1858-м. И по слухам, именно там французскому императору подали местное мороженое из жирных сливок и желтков с миндальной эссенцией. Мороженое было принято благосклонно и вошло в моду во Франции и Италии. Оттуда рецепт с очередной эмигрантской волной отправился к берегам США. Уже там, в 1936-м, его оценил советский пищевой нарком Анастас Микоян. Рецептуру мороженого он привез в Страну советов вместе с секретами производства майонеза, тушенки и шампанского. Все они составили славу советской промышленности, но именно пломбир стал самым любимым лакомством. Наполеон был бы солидарен. Вот где настоящая дружба народов.

Павел Шинский

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