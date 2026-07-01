Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: contrast / Boris Streubel / ullstein bild / Getty Images Фото: contrast / Boris Streubel / ullstein bild / Getty Images

Эмоции — часть футбола. Но порой на крупных турнирах совладать с ними не могут ни игроки, ни тренеры. Например, на чемпионате мира 1990 года в Италии нервы сдали у звездного голландца Фрэнка Райкарда. В 1/8 финала после стычки с Руди Феллером он плюнул в соперника, причем не остановился даже когда был удален с поля.

В 1994 году немец Штефан Эффенберг показал болельщикам неприличный жест в ответ на свист, после чего тренер Берти Фогтс выгнал полузащитника из сборной. Но, наверное, самый резонансный срыв на чемпионатах мира (по крайней мере в новейшей истории) случился в финале турнира 2006 года, где сошлись Италия и Франция. Ничья установилась в основное время (1:1), в дополнительных таймах Франция доминировала. Казалось, еще чуть-чуть — и победа. Но на 109-й минуте грянул скандал.

Лидер французов Зинедин Зидан ударил головой в грудь итальянского защитника Марко Матерацци. Тот упал на газон, а Зидан увидел перед собой красную карточку. Потом выяснилось, что итальянец оскорбил сестру Зидана. В итоге Франция проиграла в серии пенальти, но триумф Италии тогда обсуждали значительно меньше, чем эпизод, вошедший в историю как «удар Зидана».

Превзойти его по резонансности пока не получилось ни у кого. Ни у уругвайца Луиса Суареса, который в 2014 году укусил итальянца Джорджо Кьеллини, ни у бельгийца Ромелу Лукаку, который в 2022 году рыдал после матча с хорватами, а потом в ярости разнес скамейку запасных.

Владимир Осипов