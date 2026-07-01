В ночь на 1 июля на чемпионате мира по футболу определились еще три участника 1/8 финала. В следующую стадию вышли Норвегия, Франция и Мексика. Норвежцы обыграли Кот-д'Ивуар (2:1), французы разгромили шведов (3:0). Старт матча Мексика—Эквадор перенесли на час из-за грозы. В остальном обошлось без неожиданностей: хозяева турнира взяли верх со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В ночь на 1 июля на чемпионате мира по футболу определились еще три участника 1/8 финала. В следующую стадию вышли Норвегия, Франция и Мексика. Норвежцы обыграли Кот-д'Ивуар (2:1), французы разгромили шведов (3:0). Старт матча Мексика—Эквадор перенесли на час из-за грозы. В остальном обошлось без неожиданностей: хозяева турнира взяли верх со счетом 2:0.

Сборная Франции еще раз показала, что ее не зря считают главным фаворитом.

Уже в первом тайме матча со шведами счет мог быть неприличным, но французам катастрофически не везло — шведские штанги словно притягивали мячи. Однако у команды Дидье Дешама достаточно мастеров, чтобы сломать любое невезение. На исходе первого тайма Мбаппе открыл счет, почти сразу после перерыва Барколя Брэдли забил второй, а на 74-й минуте Мбаппе оформил дубль.

Это был шестой мяч Килиана на турнире. Он обогнал Эрлинга Холанда (пять голов в матче с Кот-д'Ивуаром) и догнал Лионеля Месси, у которого тоже шесть мячей. Гонка бомбардиров только начинается. Хотя Холанду остаться в ней будет непросто — норвежцы в 1/8 финала сойдутся с бразильцами. Впрочем, звезда российского футбола Андрей Аршавин уверен, что норвежцы не будут статистами:

«Потенциал огромный. В атаке у Норвегии Александер Серлот еще не сказал своего слова, плюс играет не на своей позиции. Есть Мартин Эдегор. Норвегии точно есть чем ответить бразильцам».

Французы в итоге выиграли 3:0 и в следующей стадии сойдутся с Парагваем.

1 июля болельщиков ждет еще три матча 1/16 финала, но только в одном из них более-менее равный расклад — Бельгия—Сенегал в 23:00 мск. Букмекеры отдают предпочтение бельгийцам, но считать их реальными фаворитами нельзя, уверен комментатор Александр Аксенов:

«Бельгия—Сенегал — матч равных команд. У бельгийцев звезды состарились, многих нет, а Сенегал всегда хорош: там африканские игроки, выступающие за приличные европейские клубы. Если Сенегал побьет Бельгию, не удивлюсь».

Начнется все в 19:00 мск встречей Англия—Конго. Сложно представить, что британцы оступятся. Впрочем, в провал Германии тоже мало кто верил. Завершит программу игра США—Босния и Герцеговина в 03:00. Тут расклад в пользу хозяев, по крайней мере, по букмекерским коэффициентам. Как будет в реальности, посмотрим. Все три игры в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Владимир Осипов