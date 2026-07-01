Стала известна причина обысков у владельца нижегородских заправок «Реал-Инвест»

Бывшего сотрудника группы «Реал-Инвест» Леонида Краснокутского обвинили в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как стало известно «Ъ-Приволжье», вчера в офисах компании и у ее руководителя Льва Тарабарина прошли следственные действия, последний проходит по делу свидетелем.

Обвинение связано с утилизацией шпал при реконструкции трамвайных путей, сообщили в региональном СУ СКР. По версии следствия, задержанный предоставил заказчику фиктивные акты об утилизации этих шпал, которые являются отходами III класса опасности. Сумму ущерба оценили в 19 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле 2025 года на полигоне «Реал-Бор» Росприроднадзор выявил нарушения, связанные со свалкой шпал. Надзорное ведомство считало, что для их размещения необходима специальная площадка с водонепроницаемым основанием и навесом. Также были претензии по переполненности полигона и не организованного должным образом сбора и отвода фильтрата.

В «Реал-Бор» настаивали, что под шпалы достаточно площадки из грунта, утрамбованного до состояния асфальта, а навес не нужен вовсе. Не согласно было предприятие и с выводами о превышении объемов отходов, считая, что при подсчете Росприроднадзор использовал нормативы для утрамбованных отходов, что нельзя применять к шпалам.

Леонид Краснокутский пришел в группу «Реал-Инвест» в 2021 году, до этого работал в «Термале» коммуниста Владимира Буланова и был помощником депутата заксобрания. Недавно он ушел из «Реал Инвеста» и перешел на другую работу в Санкт-Петербурге.

Галина Шамберина