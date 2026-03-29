«Реал-Бор» через суд отменил решение о приостановке лицензии

По заявлению ООО «Реал-Бор» арбитражный суд отменил уведомление Росприроднадзора, который в прошлом году приостанавливал действие лицензии общества по обращению с отходами

Фото: ООО «Реал-Бор»

ООО «Реал-Бор» управляет площадкой в Борском округе, накапливая на ней старые деревянные шпалы, пропитанные креозотом. Их доставляют из Нижнего Новгорода в ходе работ по замене трамвайных путей. Затем эти шпалы дробятся и сжигаются в специальных печах. Год назад межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии провело внеплановую проверку на полигоне промышленных отходов «Реал-Бор». Компании выписали предписание об устранении экологических нарушений: инспекторы посчитали, что фильтрат от хранящихся шпал может загрязнять почву и грунтовые воды.

Как пояснили в компании, они устранили выявленные нарушения в положенный срок, уведомив об этом управление Росприроднадзора в понедельник после выходных. Однако в надзорном органе посчитали, что срок истек в пятницу до выходных, и на этом основании у «Реал-Бора» приостановили лицензию.

Суд признал эти действия природоохранного ведомства незаконными. Помимо отмены приостановки лицензии уведомление Росприроднадзора заблокировано на время дальнейших разбирательств, пока судебное решение не вступит в законную силу.

Иван Сергеев