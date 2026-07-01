Генсек НАТО Рютте назвал Россию причиной своей бессонницы
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает Россию основной военной угрозой для альянса. Он полагает, что блоку также следует внимательно следить за действиями российских союзников, к которым он относит Китай, Иран и КНДР. Соответствующее заявление генсек сделал в интервью турецкому госагентству Anadolu накануне саммита НАТО в Анкаре, который пройдет на следующей неделе.
Марк Рютте
Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ
«Обычно я стараюсь высыпаться, но если что-то и не дает мне уснуть, так это Россия. К сожалению, Россия — главная угроза для нас в долгосрочной перспективе», — заявил Марк Рютте и привел данные НАТО о предполагаемых ежемесячных потерях ВС РФ в зоне СВО. Он высказал мнение, что «Украина добивается успехов на местах».
Также генсек НАТО отметил, что «Россия действует согласованно с Северной Кореей, Ираном и Китаем». Последний, по его словам, «быстро наращивает свой военный потенциал и, как прогнозируется, к 2030 году будет располагать тысячей ядерных боеголовок».
«Поэтому нам не следует быть наивными и в отношении Китая. (Но) в этой четверке... главной угрозой, с которой мы сталкиваемся в долгосрочной перспективе, остается Россия», — повторил Марк Рютте.
Заявления Марка Рютте о России как о долгосрочной угрозе для НАТО не новы. В течение последнего года, с апреля 2025 года, он неоднократно выражал эту позицию, подчеркивая, что Альянс должен готовиться к десятилетиям конфронтации и не быть наивным в отношении действий России. Эти заявления часто сопровождались призывами к странам-участницам НАТО увеличивать военные расходы, с предложениями довести их до 3,5-5% ВВП для обеспечения адекватной обороны.
Подчеркивание сотрудничества России с Китаем, Ираном и КНДР как фактора, усиливающего угрозу, также является повторяющимся мотивом в высказываниях Рютте. Он отмечал, что эти страны, особенно Китай, активно наращивают военный потенциал и оборонное производство, что, по его мнению, свидетельствует о подготовке к долгосрочной конфронтации с Европой. Российские власти, в свою очередь, неоднократно опровергали подобные гипотезы, заявляя, что не представляют угрозы для европейских стран и не намерены ни на кого нападать.