Генсек НАТО Рютте назвал Россию причиной своей бессонницы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает Россию основной военной угрозой для альянса. Он полагает, что блоку также следует внимательно следить за действиями российских союзников, к которым он относит Китай, Иран и КНДР. Соответствующее заявление генсек сделал в интервью турецкому госагентству Anadolu накануне саммита НАТО в Анкаре, который пройдет на следующей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Марк Рютте

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Обычно я стараюсь высыпаться, но если что-то и не дает мне уснуть, так это Россия. К сожалению, Россия — главная угроза для нас в долгосрочной перспективе», — заявил Марк Рютте и привел данные НАТО о предполагаемых ежемесячных потерях ВС РФ в зоне СВО. Он высказал мнение, что «Украина добивается успехов на местах».

Также генсек НАТО отметил, что «Россия действует согласованно с Северной Кореей, Ираном и Китаем». Последний, по его словам, «быстро наращивает свой военный потенциал и, как прогнозируется, к 2030 году будет располагать тысячей ядерных боеголовок».

«Поэтому нам не следует быть наивными и в отношении Китая. (Но) в этой четверке... главной угрозой, с которой мы сталкиваемся в долгосрочной перспективе, остается Россия», — повторил Марк Рютте.