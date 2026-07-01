Взрывотехник Росгвардии погиб при разминировании БПЛА под Курском
Сотрудник Росгвардии погиб, полицейский пострадал в Курской области при попытке разминировать беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По словам чиновника, ночью БПЛА разбросали по Рыльску взрывные устройства. «При попытке разминировать боевую часть (дрона. — "Ъ") погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии... Также ранен сотрудник полиции», — рассказал глава региона.
Он призвал жителей области к осмотрительности: «Не приближайтесь и не берите в руки никакие подозрительные предметы».
Инциденты с взрывными устройствами и атаками беспилотников регулярно происходят в Курской области, что приводит к жертвам среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов. Например, только в мае 2025 года в Курской области в результате атак БПЛА погибли пять человек, включая двоих детей, и еще один человек погиб и один был ранен в Рыльском районе при атаке дрона на коммунальный автомобиль. В течение 2025 года также зафиксированы случаи гибели сотрудников МЧС и Росгвардии при разминировании или в результате нападений.
Проблема разминирования и обезвреживания боеприпасов в Курской области остается актуальной. По данным на июнь 2025 года, российскими саперами было обезврежено более 455 тысяч мин и взрывоопасных предметов на территории области. К работам по разминированию привлекают специалистов из Северной Кореи, а также направляют дополнительные инженерно-саперные подразделения Росгвардии. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и возвращение жителей в приграничные районы.