Подрядчика из Челябинска хотят признать банкротом за долг в 41 млн рублей

Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Башкортостан подала иск о признании несостоятельным дорожного подрядчика из Челябинска ООО «НБМСтрой». Сумма требований составляет 41,1 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило 30 июня в Арбитражный суд Челябинской области. На данный момент оно не принято к производству. Суть и происхождение задолженности неизвестны. В 2026 году «НБМСтрой» исполняет контракты по ремонту и реконструкции региональных дорог.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «НБМСтрой» зарегистрировано в Челябинске в 2013 году. Владельцем является Нельсон Бадалян, директором — Анна Гладышева. Выручка компании за 2025 год составила 732,4 млн руб., чистая прибыль — 11,2 млн руб. В портфеле подрядчика 32 госконтракта на различные ремонтные и строительные работы в Челябинской области. Пять из них прекращено по соглашению сторон.

Виталина Ярховска