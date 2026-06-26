Иван Пономарев стал главой Каширского района Воронежской области
Совет народных депутатов 26 июня большинством голосов утвердил Ивана Пономарева на посту главы Каширского района Воронежской области. Срок полномочий главы составит пять лет. Господин Пономарев приступит к исполнению обязанностей 27 июня. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.
Иван Пономарев
Фото: страница Ивана Пономарева «ВКонтакте»
Иван Пономарев родился в селе Каширское в 1986 году. С 2016-го трудился в районной администрации. С июля 2019 года работал в статусе первого заместителя главы администрации. В апреле 2024-го перешел в Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию на пост заместителя руководителя. В октябре 2024-го был назначен замглавы администрации Новоусманского района.
С июня 2025 года Иван Пономарев возглавлял администрацию Каширского муниципального района. Однако эта должность была упразднена, после чего господин Пономарев работал в статусе врио главы района.
Накануне, 25 июня, «Ъ-Черноземье» сообщал, что губернатор Александр Гусев подписал два указа, одним из которых досрочно прекратил полномочия Юрия Жегульского на посту врио главы Нововоронежа, а вторым — назначил на эту должность исполнительного директора ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области» Евгения Чиркова. Господин Чирков приступил к исполнению обязанностей 26 июня и пробудет на посту до избрания главы атомграда.