Молочный комплекс «Родная земля» в Кузбассе выйдет на проектную мощность к 2030 году

Агропромышленный комплекс ООО «МТФ «Родная земля» планирует вывести молочную ферму в Кузбассе на проектную мощность к 2030 году. Ранее компания планировала достичь целевых показателей в 2028 году. Изменился в том числе объем инвестиций в проект — с 4,1 млрд руб., заявленных в 2024 году, до 10 млрд руб. сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По завершении проекта предприятие сможет ежегодно производить 38,5 тыс. т молока, что составит около 9,5% от общего объема производства молока в регионе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство агропромышленного комплекса в селе Окунево Промышленновского муниципального округа началось в 2024 году. Тогда же сообщалось, что первая очередь предприятия будет построена в 2025 году, вторая — в 2028 году. По завершении всех этапов поголовье крупного рогатого скота на ферме составит около 7 тыс. голов.

ООО «МТФ «Родная земля» образовано в 2006 году на базе бывшего колхоза «Рассвет». Предприятие занимается растениеводством и молочным животноводством. В 2023 году компания произвела 7,3 тыс. т молока. По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка общества составила 430,9 млн руб., убыток — 104,1 млн руб.

Лолита Белова