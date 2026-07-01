Два челябинских вуза попали в рейтинг по высоким зарплатам выпускников-экономистов

Южно-Уральский и Челябинский государственные университеты попали во всероссийский рейтинг с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов. ЮУрГУ разместился на 14-м месте, а ЧелГУ — на 17-м, сообщает SuperJob.

По данным аналитиков, медианный размер зарплат выпускников экономических направлений ЮУрГУ вырос на 10 тыс. руб. и составил 110 тыс. руб. При этом 63% опрошенных выпускников остаются работать в Челябинске по своей специальности.

ЧелГУ за год поднялся на одну позицию в рейтинге. Зарплаты выпускников-экономистов в вузе выросли на 12 тыс. руб. и составили 97 тыс. руб. Специалисты из ЧелГУ также стараются оставаться в городе: 63% опрошенных выпускников находят работу.

Ксения Тен