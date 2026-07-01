В поисках локального кода: экспедиция Т-Бизнеса продолжится в Новосибирске

Т-Бизнес продолжает федеральный проект «Локальный код» — масштабное исследование предпринимательства в России. Его цель — изучить деловую активность в регионах и создать площадку для дискуссий и обмена опытом о развитии своего дела здесь и сейчас.

Фото: Предоставлено АО «ТБанк»

Экспедиция уже стартовала во Владивостоке, мероприятие посетили более 1800 предпринимателей региона, следующей точкой маршрута станет Новосибирск.

Бесплатный бизнес-фестиваль в Новосибирске пройдет 9 июля в Доме ученых Российской академии наук.

На площадке соберутся предприниматели, эксперты и представители делового сообщества региона. В программе — дискуссии о главных вызовах для бизнеса, практические кейсы, обмен опытом и разговор о том, какие решения сегодня помогают компаниям расти и развиваться.

Концепция фестиваля в Новосибирске — «НИИ предпринимательства». Программа построена вокруг исследования новых моделей роста бизнеса, изменений потребительского поведения, маркетинга, управления и предпринимательского мышления.

Фото: Предоставлено АО «ТБанк»

На главной сцене выступят:

Софья Донец, главный экономист Т-Банка;

Евгений Давыдов, сооснователь SETTERS;

Дмитрий Бескромный, основатель коммуникационного агентства bQ Group, автор телеграмм-канала «Бескромный»;

Варвара Веденеева, основательница сервиса печати фотокниг «Периодика»;

Денис Сметнев, сооснователь Skyeng и академический директор магистратуры Бизнес-школы МФТИ;

Наталья Шик, основатель компании SHIK Cosmetics, собственник косметического завода COLORCOS;

Антон Балыклов, основатель и CEO Lapochka Drinks и другие эксперты;

Татьяна Овчинникова, директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE.

Фото: Предоставлено АО «ТБанк»

В программе также примут участие предприниматели и эксперты, развивающие бизнес в Новосибирске:

Артем и Галина Печенины, основатели Breakfast & Biscuit house;

Светлана Жирнякова, основатель и руководитель проектов в Новосибирске: спа-салона «Пространство красоты», «Посольства марки Биолоджик Решерш» и бренда велнес-комплексов INOUT;

Михаил Швецов, основатель и CEO управляющей компании Mirotel Management, совладелец ресторанно-развлекательного комплекса «Мирополис» и отеля «Миродом» в Академгородке.

Эксперты обсудят, в какой экономике сегодня развивается российский бизнес, как меняется потребительский спрос, какие инструменты маркетинга работают в новых условиях и как предпринимателям находить точки роста.

В течение всего дня на площадке фестиваля будут работать зоны нетворкинга и консультаций для предпринимателей от экспертов Т-Бизнеса, где участники смогут обсудить вопросы финансов, стратегии, маркетинга, масштабирования и развития своего дела. Завершится фестиваль вечерней музыкальной программой.

«Локальный код» — это федеральная экспедиция Т-Бизнеса, посвященная исследованию предпринимательства в российских регионах. По итогам проекта организаторы создадут своеобразную карту локального бизнеса России — с историями компаний, предпринимателей и брендов, которые формируют экономику и идентичность своих городов.

Ядром проекта станет масштабная исследовательская работа о локальном предпринимательстве. Она объединит:

мероприятия в городах-миллионниках с открытыми дискуссиями с местными предпринимателями;

исследования рыночной конъюнктуры на основе данных аналитической платформы T-Data и анализа локальных рынков;

опросы жителей и выявление народных брендов, формирующих локальную идентичность регионов.

После Новосибирска экспедиция продолжится в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре и Москве. Каждый фестиваль будет отражать особенности предпринимательской среды своего города.

Помимо крупных мероприятий, по маршруту экспедиции запланированы пять остановок — в Красноярске, Челябинске, Перми, Уфе и Нижнем Новгороде. В каждом из городов пройдут беговые встречи предпринимательского сообщества со спортивным предпринимателем Владимиром Волошиным и кофейные рейвы для нетворкинга в неформальном формате.

Егор Раннев, руководитель управления развития малого бизнеса Т-Бизнеса:

«"Локальный код" — это один из первых интерактивных проектов о бизнесе в регионах с акцентом на малое и среднее предпринимательство. Проект посвящен силе локального бизнеса — предпринимателям и компаниям, которые формируют экономику, городскую среду и сообщества в своих регионах.

Мы видим, что в разных городах складываются собственные подходы к развитию бизнеса, формируются сильные предпринимательские сообщества и независимые компании. Для нас важно показать, чем сегодня живет бизнес в разных регионах России и какие решения помогают ему развиваться. И это наш первый шаг к тому, чтобы собрать и зафиксировать этот опыт через данные, разговоры с предпринимателями, городские исследования и живые дискуссии».

Как попасть на бизнес-фестиваль

Посещение мероприятия для предпринимателей бесплатно, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

АО «ТБанк»