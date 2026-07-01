В «Белом хуторе» открыли детсад через месяц после возбуждения дела о халатности

В челябинском микрорайоне «Белый хутор» поселка Западный спустя долгое время открывается детский сад №51 на улице Береговой. Учреждение будет принимать воспитанников с 6 июля, сообщает пресс-служба мэрии. В мае ситуация с затянувшимся открытием сада заинтересовала следственные органы региона.

Здание рассчитано на 278 мест. В учреждении предусмотрено 12 групп: две группы для детей раннего возраста и десять групп для детей от трех до семи лет. В адаптационный период воспитанники будут посещать садик в режиме неполного дня. Место в учреждении закрепляется автоматически через заявления родителей. Для зачисления ребенка в детсад после получения направления необходимо обратиться к руководству со 2 июля по 15 августа, иначе квота перейдет следующему в очереди.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае следственный отдел по Центральному району Челябинска СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Причиной стали жалобы жителей микрорайона «Белый хутор» на затянувшееся открытие детского сада. Сотни семей были вынуждены возить детей в отдаленные садики, некоторые вовсе отказались от посещения учреждения.

Виталина Ярховска