Москвичей предупредили об изменении расписания на МЦД-3

С 23:00 до 11:00 3 и 4 июля часть маршрутов на МЦД-3 в Москве сократится. Интервалы некоторых поездов увеличат, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

На Ленинградском направлении интервалы движения частично увеличат до 30 минут. Часть поездов со стороны станции Ипподром будет следовать по укороченному маршруту до и от станций Ховрино и Сходня. Часть составов не будет останавливаться на станции Фирсановская. На Казанском направлении интервалы увеличат до 15 минут.

В это время РЖД будет обновлять путевую инфраструктуру на станции Зеленоград-Крюково. На ней возможны изменения расписания, свериться с которыми можно по информации на табло.