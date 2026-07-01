Москвичей предупредили об изменении расписания на МЦД-3
С 23:00 до 11:00 3 и 4 июля часть маршрутов на МЦД-3 в Москве сократится. Интервалы некоторых поездов увеличат, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
На Ленинградском направлении интервалы движения частично увеличат до 30 минут. Часть поездов со стороны станции Ипподром будет следовать по укороченному маршруту до и от станций Ховрино и Сходня. Часть составов не будет останавливаться на станции Фирсановская. На Казанском направлении интервалы увеличат до 15 минут.
В это время РЖД будет обновлять путевую инфраструктуру на станции Зеленоград-Крюково. На ней возможны изменения расписания, свериться с которыми можно по информации на табло.
Плановые работы по обновлению путевой инфраструктуры, которые проводит РЖД на станции Зеленоград-Крюково, являются распространенной причиной изменений в расписании движения поездов. Аналогичные изменения графика произошли, например, на МЦД-4 с 1 по 11 марта 2026 года из-за планового капитального ремонта пути, а также на Ярославском направлении, где также проводится обновление подвижного состава и инфраструктуры.
МЦД-3, запущенный в августе 2023 года, и Московские центральные диаметры в целом являются ключевым элементом развития Центрального транспортного узла Москвы. Однако сбои в движении на МЦД-3 и других линиях уже происходили ранее по различным причинам, включая технические проблемы (например, из-за скрытого дефекта сцепного устройства вагонов или остановки поезда), обрыв электросетей, а также неблагоприятные погодные условия, такие как снегопады.
Московские власти считают, что запуск МЦД-3 и МЦД-4 значительно улучшил транспортное обслуживание районов Москвы и городов Московской области, а также разгрузил линии метро. Дальнейшее развитие рельсового каркаса предусматривает продление всех диаметров в соседние регионы, что должно увеличить мобильность населения.