Продавца на Урале будут судить за присвоение лотерейных билетов на 1,2 млн

Прокуратура Каменска-Уральского направила в суд уголовное дело о присвоении продавцом-консультантом лотерейных билетов стоимостью более 1,2 млн руб., сообщили в прокуратуре Свердловской области. Ее будут судить по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Обвинение предъявлено 34-летней бывшей сотруднице организации по распространению лотерейной продукции. Следствие установило, что с мая 2024 года по август 2025 года обвиняемая забирала билеты для получения выигрыша. Она использовала банковские карты без денег на счетах для оплаты тиражных электронных лотерейных билетов.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Синарский районный суд города Каменск-Уральский.

Ирина Пичурина