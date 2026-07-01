Посольство Израиля в России приостановило прием посетителей после пожара

Консульский отдел посольства Израиля в Москве закроет прием посетителей в ближайшие дни из-за технической неисправности, сообщило диппредставительство. Накануне в здании произошел пожар.

«Просим вас воздержаться от посещения консульского отдела до дальнейшего уведомления и следить за обновлениями на официальном сайте консульского отдела»,— указано в сообщении. Посольство принесло извинения за неудобства.

Пожар в здании израильского посольства на Малой Ордынке в Москве произошел вечером 30 июня. По данным агентства «Москва», загорелась техника на площади 5 кв. м. Возгорание уже ликвидировано.