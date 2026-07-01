Иран стал продавать нефть на 20% дороже после снятия блокады
Иран после снятия США военно-морской блокады стал экспортировать нефть по ценам на 20% выше, чем до начала военных действий в регионе. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявления спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа.
Фото: Jon Nazca / Reuters
Свободное судоходство через Ормузский пролив — один из пунктов меморандума, подписанного США и Ираном 18 июня. По данным компании TankerTrackers, которая отслеживает движение танкеров с помощью спутников, береговой фотосъемки и системы автоматической идентификации, с момента подписания документа Иран экспортировал около 50 млн баррелей нефти.
Как заявил господин Галибаф, в течение двух месяцев действия ограничений иранские порты не могли экспортировать нефть. До начала военного конфликта Тегеран был вынужден продавать нефть со скидкой $10–15, чтобы компенсировать покупателям санкционные риски. Сейчас цена на нефть марки Brent составляет около $73 за баррель. Это почти на 40% ниже пикового значения в $118, достигнутого в апреле в условиях военных действий.
В своем заявлении господин Галибаф подчеркнул, что суверенитет Ормузского пролива принадлежит Ирану и Оману, а движение судов в проливе регулируется договоренностями, установленными Ираном. По его словам, «Иран ни при каких обстоятельствах не откажется от своих прав в Ормузском проливе, и это наши территориальные воды». Согласно достигнутым договоренностям суда могут проходить через Ормузский пролив беспрепятственно в течение 60 дней с момента подписания соглашения.
Снятие морской блокады Ормузского пролива войсками США, которая началась 13 апреля 2026 года, является одним из ключевых пунктов меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Проливу отводится важная роль в мировой торговле энергоресурсами, через него проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Когда Иран фактически заблокировал пролив в марте 2026 года в ответ на американские и израильские удары, это привело к росту цен на нефть. Например, в начале марта цена Brent превышала $82 за баррель.
Перед подписанием меморандума американские чиновники и аналитики выражали опасения, что блокировка пролива может привести к нехватке топлива и дальнейшему росту цен на нефть, а также повлиять на мировую экономику. В частности, отмечалось, что закрытие пролива может привести к падению трафика танкеров до 60–70% от довоенного уровня, даже если конфликт будет урегулирован. Тем не менее, как показывает снижение цены на нефть Brent до $77,73 за баррель после объявления о сделке, рынки реагируют на разрядку напряженности.
Согласно прогнозам, немедленное разрешение на продажу нефти и топлива позволит Ирану получить значительные доходы, потенциально более $60 млрд в год. Однако, несмотря на снятие блокады, некоторые эксперты считают, что это не приведет к полной нормализации ситуации на нефтяном рынке, поскольку западные судовладельцы могут избегать маршрута из-за опасений возобновления боевых действий. После подписания соглашения стороны начинают 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании конфликта.