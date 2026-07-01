Иран стал продавать нефть на 20% дороже после снятия блокады

Иран после снятия США военно-морской блокады стал экспортировать нефть по ценам на 20% выше, чем до начала военных действий в регионе. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявления спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Nazca / Reuters Фото: Jon Nazca / Reuters

Свободное судоходство через Ормузский пролив — один из пунктов меморандума, подписанного США и Ираном 18 июня. По данным компании TankerTrackers, которая отслеживает движение танкеров с помощью спутников, береговой фотосъемки и системы автоматической идентификации, с момента подписания документа Иран экспортировал около 50 млн баррелей нефти.

Как заявил господин Галибаф, в течение двух месяцев действия ограничений иранские порты не могли экспортировать нефть. До начала военного конфликта Тегеран был вынужден продавать нефть со скидкой $10–15, чтобы компенсировать покупателям санкционные риски. Сейчас цена на нефть марки Brent составляет около $73 за баррель. Это почти на 40% ниже пикового значения в $118, достигнутого в апреле в условиях военных действий.

В своем заявлении господин Галибаф подчеркнул, что суверенитет Ормузского пролива принадлежит Ирану и Оману, а движение судов в проливе регулируется договоренностями, установленными Ираном. По его словам, «Иран ни при каких обстоятельствах не откажется от своих прав в Ормузском проливе, и это наши территориальные воды». Согласно достигнутым договоренностям суда могут проходить через Ормузский пролив беспрепятственно в течение 60 дней с момента подписания соглашения.

Алена Миклашевская