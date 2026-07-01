Мировой рынок слияний и поглощений в первом полугодии вырос до $2,6 трлн
По итогам первой половины 2026 года мировой рынок слияний и поглощений (M&A) вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $2,6 трлн,ообщает агентство Bloomberg. Если такая динамика рынка M&A сохранится и во второй половине года, 2026 год может повторить или даже превысить абсолютный рекорд в $5,2 трлн, который был достигнут в 2021 году.
Рынок вырос во многом за счет крупных слияний и поглощений. В первом полугодии компании заключили 38 сделок на сумму $10 млрд и более, что является рекордным показателем за шестимесячный период. «Более крупные, громкие и сложные сделки составляют значительную часть рынка, что в целом довольно необычно», — цитирует Bloomberg Чарльза Букаерта, руководителя отдела по M&A в банке JPMorgan Chase.
Еще одним драйвером сделок является бум ИИ. «Мы наблюдаем высокую активность корпораций в этой области, потому что они покупают не на ближайшие 5 лет, а на следующие 40 или 50 лет», — полагает Карстен Верн, соруководитель отдела M&A в банке Goldman Sachs.
Рост мирового рынка слияний и поглощений (M&A) в первой половине 2026 года до $2,6 трлн является продолжением тенденции, отмеченной в 2025 году, когда объем сделок M&A составил $4,9 трлн, что на 40% превысило показатель предыдущего года и побило рекорд 2021 года. Это свидетельствует о восстановлении рынка после периодов спада, вызванных геополитической напряженностью и экономической неопределенностью. Например, 2023 год оказался самым слабым за десятилетие, когда объем мирового рынка M&A снизился до $3 трлн.
Основными драйверами роста активности M&A в 2025-2026 годах называют снижение учетных ставок Центральными банками различных стран, улучшение оценок стоимости компаний, а также значительные инвестиции в искусственный интеллект (ИИ). Эксперты прогнозировали продолжение роста рынка M&A в 2026 году, что указывает на общую уверенность в экономических условиях и стремление компаний к стратегическому развитию и масштабированию бизнеса, в том числе за счет внедрения и приобретения ИИ-технологий.