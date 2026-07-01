Мировой рынок слияний и поглощений в первом полугодии вырос до $2,6 трлн

По итогам первой половины 2026 года мировой рынок слияний и поглощений (M&A) вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $2,6 трлн,ообщает агентство Bloomberg. Если такая динамика рынка M&A сохранится и во второй половине года, 2026 год может повторить или даже превысить абсолютный рекорд в $5,2 трлн, который был достигнут в 2021 году.

Рынок вырос во многом за счет крупных слияний и поглощений. В первом полугодии компании заключили 38 сделок на сумму $10 млрд и более, что является рекордным показателем за шестимесячный период. «Более крупные, громкие и сложные сделки составляют значительную часть рынка, что в целом довольно необычно», — цитирует Bloomberg Чарльза Букаерта, руководителя отдела по M&A в банке JPMorgan Chase.

Еще одним драйвером сделок является бум ИИ. «Мы наблюдаем высокую активность корпораций в этой области, потому что они покупают не на ближайшие 5 лет, а на следующие 40 или 50 лет», — полагает Карстен Верн, соруководитель отдела M&A в банке Goldman Sachs.

Евгений Хвостик