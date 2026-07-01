ФСБ заявила об изъятии полтонны кокаина из туш тунца в порту Санкт-Петербурга
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали россиянина, подозреваемого в причастности к контрабанде 500 кг кокаина из Эквадора. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Партию наркотика обнаружили на территории контейнерного терминала АО «Петролеспорт» морского порта «Большой порт Санкт-Петербург». Она находилась в грузовом контейнере, прибывшем из Эквадора, и была спрятана в замороженных тушах тунца.
При задержании у россиянина изъяли устройства с доступом к криптокошелькам, на которых лежали $613 тыс., 13 премиальных наручных часов более чем на $1,3 млн и пять автомобилей стоимостью не менее 130 млн руб.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК). Мужчина арестован.
В последние годы Большой порт Санкт-Петербурга регулярно становится местом обнаружения крупных партий кокаина из Латинской Америки и Бельгии. Например, согласно метаданным, 10 января 2024 года таможенники и сотрудники ФСБ задержали более тонны кокаина из Никарагуа стоимостью свыше 11 миллиардов рублей, а 24 января 2024 года — 1,2 тонны кокаина на 13 миллиардов рублей из Бельгии. Всего в 2023 году, по официальным данным, при попытке ввоза в регион было изъято четыре тонны наркотиков.