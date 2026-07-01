ФСБ заявила об изъятии полтонны кокаина из туш тунца в порту Санкт-Петербурга

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали россиянина, подозреваемого в причастности к контрабанде 500 кг кокаина из Эквадора. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Партию наркотика обнаружили на территории контейнерного терминала АО «Петролеспорт» морского порта «Большой порт Санкт-Петербург». Она находилась в грузовом контейнере, прибывшем из Эквадора, и была спрятана в замороженных тушах тунца.

При задержании у россиянина изъяли устройства с доступом к криптокошелькам, на которых лежали $613 тыс., 13 премиальных наручных часов более чем на $1,3 млн и пять автомобилей стоимостью не менее 130 млн руб.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК). Мужчина арестован.