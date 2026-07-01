Белорусские банки стали собирать данные о геолокации клиентов
В Белоруссии с 1 июля вступили в силу новые стандарты финансовых услуг и технологий. Они предполагают обязательное наличие у банков антифрод-системы, которая будет выявлять случаи мошенничества и приостанавливает платежи. Теперь банки ведут сбор данных об устройстве пользователя, в том числе о его местоположении, пишет «Брестский вестник».
До сегодняшнего дня банкам нужно было проинформировать клиентов о нововведениях и получить их согласие. При первом входе пользователя в систему дистанционного обслуживания банки формируют эталонный цифровой отпечаток его устройства, в том числе данные о геолокации. Если пользователь зашел в приложение с нового устройства, у банка «могут возникнуть вопросы». При этом количество устройств не ограничено, и эталонных отпечатков может быть несколько.
В белорусском Нацбанке уверяли, что все данные цифрового отпечатка устройства хранят в зашифрованном виде, никому не передаются и используются исключительно антифрод-системой в момент входа в систему дистанционного обслуживания банка. «Утечка данных невозможна, потому что там все зашифровано и банки не используют эти данные для каких-то рекламных, коммерческих целей или для отслеживания поведения потребителя»,— говорил зампредседателя правления Нацбанка Андрей Картун.
Введение обязательных антифрод-систем в белорусских банках с 1 июля 2026 года соответствует общемировой тенденции усиления борьбы с кибермошенничеством. Аналогичные меры принимаются и в других странах, например, в России. Так, с 1 марта 2026 года в РФ начала работать государственная информационная система (ГИС) «Антифрод», предназначенная для информационного взаимодействия между госорганами, операторами связи, банками и другими участниками рынка для выявления и блокировки мошеннических операций. Эта система позволяет обмениваться информацией о признаках противоправных действий на стадии подготовки мошеннических операций.
Банки и операторы связи в России активно внедряют и совершенствуют собственные антифрод-системы, используя ИИ и машинное обучение для анализа поведения клиентов, определения подозрительных операций и защиты от мошеннических звонков. Например, некоторые банки используют лицевую биометрию для подтверждения операций, что существенно снижает риск мошенничества. Также разрабатываются механизмы обмена информацией о мошенниках между различными финансовыми организациями и операторами связи, чтобы создать стандартизированный профиль клиента и своевременно блокировать злоумышленников.