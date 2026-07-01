Белорусские банки стали собирать данные о геолокации клиентов

В Белоруссии с 1 июля вступили в силу новые стандарты финансовых услуг и технологий. Они предполагают обязательное наличие у банков антифрод-системы, которая будет выявлять случаи мошенничества и приостанавливает платежи. Теперь банки ведут сбор данных об устройстве пользователя, в том числе о его местоположении, пишет «Брестский вестник».

До сегодняшнего дня банкам нужно было проинформировать клиентов о нововведениях и получить их согласие. При первом входе пользователя в систему дистанционного обслуживания банки формируют эталонный цифровой отпечаток его устройства, в том числе данные о геолокации. Если пользователь зашел в приложение с нового устройства, у банка «могут возникнуть вопросы». При этом количество устройств не ограничено, и эталонных отпечатков может быть несколько.

В белорусском Нацбанке уверяли, что все данные цифрового отпечатка устройства хранят в зашифрованном виде, никому не передаются и используются исключительно антифрод-системой в момент входа в систему дистанционного обслуживания банка. «Утечка данных невозможна, потому что там все зашифровано и банки не используют эти данные для каких-то рекламных, коммерческих целей или для отслеживания поведения потребителя»,— говорил зампредседателя правления Нацбанка Андрей Картун.