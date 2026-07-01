В колонию отправили банду вымогателей из Нижнего Тагила, нападавшую на людей

В Нижнем Тагиле суд отправил на 10 лет в колонию строгого режима 26-летнего Газрата Ширинова — лидера организованной преступной группы, которая нападала на людей и вымогала у них деньги, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Остальным членам назначено от 7,5 до девяти лет колонии строгого режима в зависимости от степени участия каждого в инкриминируемых преступлениях.

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Уголовное дело, рассмотрение которого началось в декабре 2025 года, насчитывало более 50 томов. Ширинов и его активные сообщники обвинялись в организации и участии в двух устойчивых преступных сообществах, специализировавшихся на вымогательствах с применением жестокого насилия, хищении оружия и умышленном причинении вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 163, п. «г» ч. 3 ст. 226, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 163 УК РФ).

Следствие установило, что в ноябре 2022 года Ширинов создал первую группу. По отработанной схеме участники группы по указанию лидера выследили человека, избили и потребовали у его отца деньги под угрозой расправы. Также лидер ОПГ единолично вымогал деньги у своего знакомого, напал на посетителя кафе, похитил у него травматический пистолет с боеприпасами и избил. Более крупную и оснащенную группу Ширинов создал в январе 2024 года. Сообщники собирали компромат на жителей Нижнего Тагила, чтобы использовать эту информацию для вымогательства. Под угрозами жестокой расправы, в том числе пистолетом, они требовали от выбранных жертв крупные суммы.

Ирина Пичурина