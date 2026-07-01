Директора курганской компании обвиняют в невыплате жалованья на 5 млн рублей

СУ СКР по Курганской области завершило расследование уголовного дела в отношении директора компании, специализирующейся на производстве электромонтажных работ. Его обвиняют в полной невыплате жалованья на общую сумму 4,9 млн руб. (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

Дело завели после обращений граждан страны, которые были трудоустроены в организации и работали в Красноярском крае вахтовым методом. По данным следствия, директор компании не выплачивал 11 сотрудникам жалованье с сентября 2025 года по март 2026-го. При этом он имел возможность погасить задолженность. Сумма невыплаченного жалованья и других установленных законом выплат составила 4,9 млн руб. За время предварительного следствия директор предприятия полностью погасил долг.

Виталина Ярховска