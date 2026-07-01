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Девять операций по трансплантации почек провели в Удмуртии в первом полугодии

За первое полугодие хирурги РКБ №1 в Ижевске провели девять операций по пересадке почек. С начала трансплантационной программы, запущенной в феврале 2025 года, было проведено 18 таких вмешательств.

Фото: минздрав Удмуртии

Фото: минздрав Удмуртии

Все проведенные операции увенчались успехом. Пациенты выписаны и находятся под амбулаторным наблюдением. «Программа трансплантации — логичное продолжение развития высокотехнологичной медицинской помощи в регионе <...> пациенты могут не ездить в федеральные центры, а получать помощь в республике»,— отметил министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Напомним, первую операцию по пересадке печени в Удмуртии могут провести во втором полугодии.