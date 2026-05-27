Операции по пересадке печени в Удмуртии планируют начать проводить после лета

Первую операцию по пересадке печени в Удмуртии могут провести в 2026 году. Медработники из республики в настоящее время проходят дополнительное обучение в федеральных центрах, рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин во время прямого эфира ЦУР.

Фото: минздрав Удмуртии

«Задача для коллег, чтобы в этом году мы смогли сделать пересадку печени <…> Я думаю, что во второй половине года мы будем брать эту планку под четким руководством федеральных коллег и наставников»,— добавил министр.

Напомним, в 2025 году в Удмуртии начали проводить операции по трансплантации почек. За тот год врачи осуществили 13 таких вмешательств.