В МВД предупредили о новой двухэтапной схеме обмана телефонными мошенниками
Киберпреступники стали чаще обманывают россиян по телефону при помощи социальной инженерии. Об этом предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
По данным ведомства, схема состоит из двух этапов, первый из которых служит «психологической подготовкой». Сначала злоумышленники звонят жертве по одному из распространенных бытовых поводов: запись к врачу, замена домофонных ключей, проверка счетчиков. В ходе разговора они просят назвать код из СМС, который не открывает доступ к каким-либо аккаунтам жертвы. «Человек запоминает, что передал незнакомцу цифровой код, и начинает невольно тревожиться о возможных последствиях»,— объясняют в МВД.
Следующий шаг мошенников — подтверждение опасности. Для этого они звонят жертве уже от имени сотрудника правоохранительных органов и сообщают, что код из СМС действительно запрашивали злоумышленники. Затем они предлагают защитить свои средства и перевести их на якобы безопасный счет.
«В этот момент страх и благодарность за "помощь" резко повышают доверие к дальнейшим инструкциям»,— указано в сообщении МВД. В итоге человек переводит средства на подконтрольные мошенникам счета и теряет к ним доступ.
В последние годы наблюдается рост киберпреступности, и телефонное мошенничество остаётся одним из главных её видов в России. Мошенники активно используют методы социальной инженерии, адаптируя свои схемы под актуальную информационную повестку и политическую ситуацию. Часто они представляются сотрудниками правоохранительных органов, таких как МВД, ФСБ, Роскомнадзор и Росфинмониторинг, чтобы запугать жертв и заставить их выполнить свои требования. Помимо этого, они могут маскироваться под работников банков, ЖКХ или сотрудников МФЦ, а также использовать упоминание государственных структур, таких как «Госуслуги» или Пенсионный фонд.
Телефонные мошенники постоянно придумывают новые методы обмана. Например, они могут просить установить мессенджеры для «хорошего качества связи», рассылать поддельные документы от имени государственных ведомств, или предлагать фейковые услуги, включая «ускоренное оформление загранпаспорта» или «продажу лекарств по льготным ценам». В ряде случаев злоумышленники даже используют элементы профилактической риторики, имитируя предостережения о мошенничестве, чтобы ещё больше запутать жертву. За 2022 год только в Ярославской области ущерб от подобных преступлений превысил полмиллиарда рублей, а в 2024 году ущерб от кибермошенничества по России увеличился до 200 млрд рублей.