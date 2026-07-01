В МВД предупредили о новой двухэтапной схеме обмана телефонными мошенниками

Киберпреступники стали чаще обманывают россиян по телефону при помощи социальной инженерии. Об этом предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

По данным ведомства, схема состоит из двух этапов, первый из которых служит «психологической подготовкой». Сначала злоумышленники звонят жертве по одному из распространенных бытовых поводов: запись к врачу, замена домофонных ключей, проверка счетчиков. В ходе разговора они просят назвать код из СМС, который не открывает доступ к каким-либо аккаунтам жертвы. «Человек запоминает, что передал незнакомцу цифровой код, и начинает невольно тревожиться о возможных последствиях»,— объясняют в МВД.

Следующий шаг мошенников — подтверждение опасности. Для этого они звонят жертве уже от имени сотрудника правоохранительных органов и сообщают, что код из СМС действительно запрашивали злоумышленники. Затем они предлагают защитить свои средства и перевести их на якобы безопасный счет.

«В этот момент страх и благодарность за "помощь" резко повышают доверие к дальнейшим инструкциям»,— указано в сообщении МВД. В итоге человек переводит средства на подконтрольные мошенникам счета и теряет к ним доступ.