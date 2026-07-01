За неделю в Югре в ДТП погибли 13 человек

Из-за аварий на дорогах в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) на прошлой неделе, 22-28 июня, погибли 13 человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Профилактические рейды усилены на дорогах — не только в окружной столице, но и в других населенных пунктах. Особое внимание уделяется водителям, которые могут создавать опасность для других участников дорожного движения. С ними проводят разъяснительные беседы для повышения культуры вождения и ответственности на дорогах.

По итогам проверок 29 июня в Ханты-Мансийске были пресечены такие нарушения, как несоблюдение требований к перевозке детей в автомобиле, управление транспортом без водительского удостоверения и автомобилем с несоответствующей светопропускаемостью. Кроме того, пресечены нарушения правил проезда пешеходных переходов и эксплуатации транспортного средства.