Бюджет Челябинской области пополнят на 5,6 млрд рублей

Комитет Законодательного Собрания Челябинской области по бюджету и налогам одобрил изменения в закон о региональном бюджете. В казну поступили дополнительные федеральные средства в размере 5,6 млрд руб., сообщает пресс-служба заксобрания.

Большая часть денег — 5,3 млрд руб.— пойдет на завершение строительства третьего этапа межуниверситетского кампуса в Челябинске. Недавно соответствующее распоряжение подписало правительство РФ. Около 153 млн руб. потратят на информатизацию системы здравоохранения, почти 137 млн руб. — на обеспечение беременных женщин и детей с сахарным диабетом системами мониторинга глюкозы и прочее.

С учетом поправок доходы бюджета региона на 2026 год составят 325,3 млрд руб., расходы — 397,8 млрд руб. Дефицит остается без изменений — 72,5 млрд руб.

Виталина Ярховска