Образование влетит в копеечку

Из федерального бюджета Челябинской области направят 7,9 млрд руб. на строительство межуниверситетского кампуса. Соответствующее распоряжение о предоставлении денежных средств в 2026–2028 годах выпустило правительство Российской Федерации. Всего в документ включили четыре региона, а общая сумма межбюджетных трансфертов составит 31,5 млрд руб. Межуниверситетский кампус мирового уровня реализуется в Челябинске с 2022 года. На сегодняшний день выполнен первый этап строительства, в рамках которого сдали две студенческие гостиницы, а также близится к завершению второй этап — возведение еще шести зданий для студентов и преподавателей. Завершить все работы и запустить готовый кампус в работу планируется к 2028 году. Размер инвестиций, привлеченных за счет кредитных средств, уже превышает 19 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Челябинской концессионной компании Фото: пресс-служба Челябинской концессионной компании

Правительство РФ выпустило распоряжение о предоставлении бюджетных денежных средств четырем регионам на строительство меж­университетских кампусов в 2026–2028 годах. Челябинской области выделят на эти цели 7,9 млрд руб. Информация об этом размещена в пресс-релизе правительства.

В документе указано, что в 2026 году регион получит более 5,2 млрд руб., в 2027-м — свыше 2,6 млрд руб. В 2028 году финансирование не предусмотрено.

Помимо Челябинской области, бюджетные деньги на строительство кампуса получит Нижегородская область — 16,4 млрд руб., Сахалинская область — 3,7 млрд руб., Республика Башкортостан — 3,6 млрд руб.

Строительство межуниверситетского кампуса в Челябинске началось в 2022 году на участке вблизи Челябинского государственного университета. В рамках первой очереди, которая завершилась в августе 2024-го, были построены и сданы в эксплуатацию две студенческие гостиницы. Второй этап проекта включал возведение еще трех 16-этажных зданий для проживания студентов и трех 7-этажных общежитий для преподавателей.

К 1 сентября 2026 года планируется завершить второй этап строительства межуниверситетского кампуса. Министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке ранее сообщал на пресс-конференции, что к началу нового учебного года они смогут открыть готовые общежития для заселения студентов. Общее количество мест в гостиницах составит 3,4 тыс. Кроме того, проживать в нем смогут не только студенты вузов-резидентов кампуса, но и учащиеся всех университетов Челябинской области, которые заявят такое желание.

В мае этого года губернатор Алексей Текслер отчитался заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко о ходе строительства межвузовского кампуса в Челябинске. По его словам, во всех гостиницах, строящихся в рамках второго этапа, ведутся работы по установке дверей, сборке мебели и монтажу оборудования, а также проводят пусконаладочные работы инженерных систем.

Реализация третьего этапа, в ходе которого строится многофункциональный комплекс, идет с опережением графика. В мае подрядчик выполнял работы по монтажу кровли. Сдача комплекса планируется в конце 2027 года.

18 июня этого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер на выступлении перед депутатами регионального законодательного собрания рассказал, что будущий кампус получит название «Южный Урал».

Проект межуниверситетского кампуса мирового уровня предусматривает строительство объектов общей площадью 123 тыс. кв. м, в том числе общежитий на 3400 мест (72 тыс. кв. м). Помимо зданий с местами для проживания, на территории появится учебно-научный комплекс площадью 40 тыс. кв. м. Там разместятся аудитории и лаборатории. Кроме того, проектом предусмотрено строительство многофункционального административно-делового центра площадью 10,8 тыс. кв. м с конференц-залами, коворкингами и коммерческими площадями.

По данным регионального минобразования, к 2028 году кампус должен полностью заработать. На его площадке создается 44 лаборатории. На сегодняшний день 12 из них имеют резидентов.

Вузами-резидентами кампуса являются студенты семи университетов — ЮУрГУ, ЧелГУ, Южно-Уральских педагогического и медицинского университетов, агроуниверситета, МИДиС и Магнитогорского государственного технического университета.

Реализацию первой очереди профинансировал банк ВТБ, предоставив 1,1 млрд руб. сроком на 16 лет. Для строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске была создана Челябинская концессионная компания (ООО «ЧКК»). Одним из ее учредителей является «ВТБ Инфраструктурный холдинг». Правительство региона и концессионная компания заключили соглашение о реализации проекта кампуса в октябре 2022 года. Генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком проекта выступает челябинская компания «Голос Девелопмент». Технический заказчик проекта — компания «ВТД Девелопмент».

В июне 2025 года государственная корпорация ВЭБ. РФ открыла финансирование по проекту строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске. Региону были направлены первые средства в объеме 1,7 млрд руб. Всего в рамках кредитного соглашения, заключенного в ноябре 2024 года между ВЭБ.РФ и ООО «Челябинская концессионная компания», на возведение кампуса планируется направить 18 млрд руб. Деньги потратят на реализацию второй и третьей очередей строительства.

Ольга Воробьева