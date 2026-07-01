Цех металлообработки за 232 млн рублей запустили в Тюмени

В Тюмени в рамках инвестиционного проекта запущен новый цех металлообработки предприятия «Восход», специализирующегося на производстве деталей для нефтегазового оборудования, сообщили в информационном центре Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Общий объем инвестиций составил 232 млн руб., из которых 46 млн руб. предоставлены региональным правительством в виде субсидий. На площади 1,4 тыс. кв. м установлено высокотехнологичное оборудование, создано 52 новых рабочих места.

За пять лет работы компания освоила выпуск более 300 видов продукции, изготовив 800 тыс. деталей на парке из 300 станков. Среди заказчиков предприятия — более 40 крупных компаний. В планах компании расширение номенклатуры изделий для глубоководного бурения, усложненных условий добычи и увеличение доли продукции с высоким уровнем передела — готовых сборочных единиц, прошедших гидравлические испытания и финишную обработку.

В осмотре производственного объекта приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, глава Тюмени Максим Афанасьев, генеральный директор инвестиционного агентства Николай Пуртов, директор по развитию ассоциации «Нефтегазовый кластер» Александр Васильев.

Ирина Пичурина