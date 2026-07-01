Минтруд предложил трудоустраивать ветеранов СВО начальниками и охранниками
Минтруд подготовил рекомендации по трудоустройству и адаптации участников СВО. Среди прочего, работодателям советуют переводить военно-учетные специальности сотрудников в гражданские. По этому принципу командиров рекомендуют назначать на руководящие должности, сообщает РБК.
Документ с рекомендациями приняли 26 июня на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с участием вице-премьера Татьяны Голиковой. Приводятся возможные профессии и «переносимые» компетенции:
- командиров отделений или взводов рекомендовано назначать руководителями подразделений из-за их «лидерских качеств и умения управлять персоналом»;
- операторы БПЛА могут работать по профилю или стать специалистами по аэрофотосъемке для сельского хозяйства и геодезии;
- механиков-водителей БМП и танков могут трудоустроить водителями категорий C, D, E, машинистами спецтехники или автомеханиками, связистов — специалистами по телекоммуникациям;
- снайперов и разведчиков советуют назначать охранниками 6-го разряда (высшая категория профессии, позволяющая применять служебное огнестрельное оружие) или специалистами службы безопасности;
- штабные работники на гражданке могут выполнять функции администраторов и специалистов по документообороту.
Также приводится список действий, которые не рекомендуется совершать при найме бывших участников СВО. В их числе:
- требовать справки о ранении или о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР);
- отказывать в отпуске в удобное для ветерана время без уважительных производственных причин;
- увольнять за прогул, если работник представил больничный лист или справку о лечении ПТСР.
Для участников СВО «важен гибкий подход к рабочему графику, работа неполный день, временный переход на удаленную работу или более легкий труд в периоды обострения, в годовщину психотравмирующих событий, для прохождения медицинских осмотров и лечения», отмечается в документе. Поскольку законодательно зафиксировать все эти уступки сложно, работодателю рекомендуется пойти на них «в рамках индивидуальной договоренности».
Вопрос трудоустройства участников СВО является одним из приоритетов работы правительства России, о чём заявлял премьер-министр Михаил Мишустин. В июле 2025 года президент Владимир Путин поручил правительству улучшить условия трудоустройства ветеранов СВО.
К этой работе активно подключаются регионы. Так, в Ленинградской области губернатор Александр Дрозденко поручил трудоустраивать вернувшихся участников СВО в течение четырех месяцев. В Крыму власти формируют перечень работодателей, готовых предоставить достойные условия труда бойцам, а в Татарстане ведется программа «Батырлар. Герои Татарстана», где ветераны проходят стажировки в органах власти и получают наставников в лице министров и глав администраций. Алтайский край и Башкирия рассматривают возможность введения квот для обязательного трудоустройства ветеранов СВО на предприятиях.
Помимо этого, Минобрнауки разрабатывает специальные программы ресоциализации для научных сотрудников и преподавателей вузов, которые вернулись из зоны боевых действий. Также планируется, что военные, получившие тяжелые ранения в ходе СВО (специальная военная операция), будут привлекаться к работе в военно-социальном центре Минобороны России.