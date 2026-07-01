США перебросили 12 истребителей на авиабазу в Саудовской Аравии
ВВС США перебросили на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии 12 истребителей F-16C Fighting Falcon. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).
Самолеты совершили беспосадочный перелет на Ближний Восток с итальянской авиабазы Авиано. Дозаправку истребителей в воздухе обеспечивали американские воздушные танкеры KC-46 и KC-135.
По информации Army Recognition, в середине июня США также направили из Великобритании на Ближний Восток 18 истребителей пятого поколения F-35A. Они пополнили группировку на иорданской авиабазе Муваффак Салти, где к началу конфликта с Ираном уже находилось 30 аналогичных самолетов.
Сейчас общая группировка американской тактической авиации в ближневосточном регионе составляет около 300 самолетов, размещенных на базах в Иордании, Израиле, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ, а также на двух авианосцах в Аравийском море.
Переброска американских истребителей F-16C и F-35A на Ближний Восток, включая авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии и иорданскую базу Муваффак Салти, является частью более широкого наращивания военного присутствия США в регионе. Ранее США уже усиливали свою группировку авиации на Ближнем Востоке, стягивая истребители F-35, F-22, а также отправляя авианосцы с ударными самолетами. В феврале 2026 года сообщалось, что США перебрасывают авиацию на Ближний Восток, доводя свою группировку до максимума с момента вторжения в Ирак в 2003 году.
Эта активность связана с напряженностью в отношениях с Ираном. США готовы вести продолжительные операции против Ирана, а не ограничиваться разовыми ударами. Помимо самолетов, Пентагон также перебрасывает эсминцы с противоракетной обороной, самолеты-заправщики и стратегические бомбардировщики на Ближний Восток. Эти меры предпринимаются для защиты американского персонала и интересов США в регионе, а также для сдерживания Ирана. Ранее Пентагон рекомендовал сотрудникам покинуть американскую авиабазу Эль-Удэйд в Катаре, поскольку Иран предупреждал о возможных ударах по базам США в случае атаки со стороны Вашингтона.