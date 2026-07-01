США перебросили 12 истребителей на авиабазу в Саудовской Аравии

ВВС США перебросили на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии 12 истребителей F-16C Fighting Falcon. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолеты совершили беспосадочный перелет на Ближний Восток с итальянской авиабазы Авиано. Дозаправку истребителей в воздухе обеспечивали американские воздушные танкеры KC-46 и KC-135.

По информации Army Recognition, в середине июня США также направили из Великобритании на Ближний Восток 18 истребителей пятого поколения F-35A. Они пополнили группировку на иорданской авиабазе Муваффак Салти, где к началу конфликта с Ираном уже находилось 30 аналогичных самолетов.

Сейчас общая группировка американской тактической авиации в ближневосточном регионе составляет около 300 самолетов, размещенных на базах в Иордании, Израиле, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ, а также на двух авианосцах в Аравийском море.