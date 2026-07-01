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На Гусинобродском кладбище Новосибирска выделят участок для захоронения военных

На территории Гусинобродского кладбища в Новосибирске откроют новый воинский участок. Для него власти города выделят участок в 5,2 тыс. кв. м, следует из постановления мэрии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение о выделении земли было принято на основании заявления военного комиссариата Октябрьского района и Центрального административного округа города. Расположить воинский участок планируется в границах квартала 9В. Он будет предназначен для погребения умерших или погибших военнослужащих и граждан, приравненных к ним категорий, с соблюдением воинского обряда похорон, указывается в документе.

В 2023 году мэрия Новосибирска на этой же территории выделила участок площадью 1,2 тыс. кв. м для аналогичных целей. Также в апреле прошлого года власти города сообщили о намерении создать воинский участок на Заельцовском кладбище на площади 1 тыс. кв. м.

Александра Стрелкова

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