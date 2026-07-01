Число киберпреступлений на Ямале снизилось на 27,2%

По итогам первых пяти месяцев 2026 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) количество киберпреступлений снизилось на 27,2% относительно января-мая 2025 года, мошенничеств — на 30,3%, передают в окружном правительстве. Как сообщил директор департамента региональной безопасности Илья Лян, ущерб от IT-преступности сократился более чем вдвое — с 299 до 132 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Накануне на Ямале прошло совместное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка и региональной комиссии по профилактике правонарушений. В нем приняли участие губернатор Дмитрий Артюхов, члены правительства, руководители силовых структур, федеральных и региональных органов власти, представители муниципалитетов.

В рамках профилактической работы по предостережению от вовлечения в мошенническую схему за полгода полицейскими был произведен поквартирный обход, охвативший более 49 тыс. ямальцев. Свыше 100 тыс. северян установили самозапреты на кредиты. «Что касается киберпреступности, то наша задача — не снижать набранный темп. Государством принят внушительный пакет решений, часть из которых вступит в силу уже в июле, и это должно способствовать оздоровлению ситуации в одной из самых острых на сегодня сфер. Безопасность ямальцев по всем без исключения направлениям была и остается нашим ключевым приоритетом»,— сказал губернатор. Также он отметил хорошую работу глав муниципалитетов по укреплению правопорядка.

Кроме того, за год зафиксировано снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах, на 7%, на улицах — на 15%, также снизилось число правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры.

Ирина Пичурина