Состояние Трампа выросло на $1,2 млрд за год благодаря криптовалютным проектам

Состояние президента США Дональда Трампа, согласно представленному им 30 июня обязательному ежегодному отчету, выросло на примерно $1,2 млрд в 2025 году за счет криптовалютных проектов. Декларация, поданная Трампом, содержит 927 страниц. Как уточняет AP News, в ней не приводятся данные о чистой прибыли криптовалютных проектов, только о выручке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Отмечается, что Трамп получил более $500 млн от своей компании World Liberty Financial, занимающейся продажей новых криптовалютных продуктов. Еще одна связанная с ним компания CIC Digital LLC получила более $600 млн от продажи виртуальных «мемных» монет с изображением лица Трампа. Вторым значимым источником дохода стали объекты недвижимости. В 2025 году недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах принесла бизнесу Трампа $10,4 млн. Строительство объекта в Саудовской Аравии застройщиком, близким к семье Трампа, принесло $9 млн. Еще два объекта в Румынии и Катаре позволили получить по $5 млн каждый. Наконец, доход от поместья Мар-а-Лаго во Флориде составил $77 млн, что на 50% больше 2024 года, когда Трамп не был президентом.

По оценкам Forbes, состояние Дональда Трампа в настоящее время составляет $6 млрд, что на $2,3 млрд больше, чем в 2024 году.

Влад Никифоров