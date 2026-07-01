В Челябинске при пожаре погибли три человека

После тушения пожара в садовом доме в Челябинске обнаружены тела трех погибших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание произошло в садовом доме в СНТ «Дружба». По прибытии спасателей пожар распространился уже на надворные постройки, кровля обрушилась. Открытое горение ликвидировано на площади 36 кв. м. На месте работали 12 человек личного состава и три единицы техники МЧС России. При тушении обнаружили тела двух местных жительниц и горожанина. В здании отсутствовал пожарный извещатель.

ОБНОВЛЕНО В 9:53. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Предварительной причиной ЧП считают неосторожность при курении.

Виталина Ярховска