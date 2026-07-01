Автобус с 27 детьми-спортсменами перевернулся в Красноярском крае

В Красноярском крае перевернулся автобус с детьми-спортсменами, есть пострадавшие, сообщили в региональном главке МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Красноярского края Фото: прокуратура Красноярского края

По информации ведомства, авария произошла на 33-м км трассы на автодороге «Саяны» (Минусинский округ). Автобус Hyundai с детьми направлялся из оздоровительного лагеря, ему навстречу выехал Kia Sportage под управлением девушки.

Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо. Автобус съехал на обочину и опрокинулся. В салоне находилось 27 детей. Один из них, а также сопровождающий обратились за медпомощью, госпитализация им не потребовалась.Состояние детей не вызывает опасений, их доставили в Красноярск другими автобусами, рассказали в прокуратуре края, которая организовала проверку по факту ДТП.

Автоинспекторам водитель Kia Sportage пояснила, что уснула за рулем. Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователи работают на месте происшествия, рассказали в ведомстве.

Илья Николаев