Обучение по программе «Герои Тувы» прошли 30 человек

В Республике Тыва завершилось обучение первого потока слушателей региональной кадровой программы для участников СВО «Герои Тувы». Выпускниками стали 30 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным правительства региона, 12 участников программы уже трудоустроены в органы исполнительной власти республики, территориальные подразделения федеральных ведомств и различные организации. Кроме того, одному выпускнику оказана поддержка для открытия собственного бизнеса, еще четверо действующих военнослужащих «получили предложения на руководящие должности».

Программа «Герои Тувы» создана по образцу федерального проекта «Время героев». Аналогичные программы действуют во всех регионах. Как писал «Ъ-Сибирь», отбор первого набора их участников завершился в июле 2025 года.

Валерий Лавский